Канада передаст Украине 39 бронетранспортеров: названы сроки поставки

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Оттава направит в Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics этим летом, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Бронемашины изготовлены на заводе General Dynamics в Лондоне, Онтарио. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин, а также для перевозки войск. Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.

Ранее сообщалось, что Канада работает над завершением соглашения о предоставлении Украине 39 бронированных машин боевой поддержки. Они предназначены для канадской армии и были в процессе доставки, но вместо этого попадут на украинский фронт. Они отличаются от боевых машин пехоты, которые оснащены башней и 25-миллиметровой пушкой.