Финляндия построит на границе с Россией высокую стену

Парламент Финляндии принял закон о строительстве на границе с Россией высокой стены, которая бы препятствовала проникновению мигрантов, а также во избежание различных провокаций.﻿ Об этом, со ссылкой на The Guardian, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Хельсинки опасается, что Москва может использовать миграцию для оказания политического давления на страну. Предполагается, что длина пограничных заграждений на восточной границе страны составит 1300 км.

"Цель нового закона — улучшить оперативные возможности пограничников в реагировании на гибридные угрозы. Война в Украине сделала этот вопрос безотлагательным" , — сказала Энн Иханус, старший советник министерства внутренних дел.

Новый закон также позволяет закрывать пункты пересечения границы и концентрировать лица, которые ищут убежища, в определенных пунктах в случае крупномасштабной попытки пересечения границы.

В настоящее время границы Финляндии защищены в основном легкими деревянными заборами, предназначенными для предотвращения бродяжничества скота.

Напомним, после заявлений Швеции и Финляндии вступить в НАТО власти Турции выступили против пока страны не выполнят ряд ее условий. Среди которых было прекращение поддержания рабочей партии Курдистана и движения Фетхуллаха Гюлена.

Однако после месяца переговоров турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Страны подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция поддержит вступление стран на саммите в Мадриде.

Кроме того, согласно Меморандуму, Анкара, Стокгольм и Хельсинки обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.