Генштаб: Войска РФ наступают в районе Спорного и Верхнекаменского

Оккупанты ведут наступательные действия в направлении Веселой Долины, а также в районе населенного пункта Спорное Донецкой области, боевые действия продолжаются. Об этом, со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечено.

На Северском направлении войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии и минометов район населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг производил обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении подразделения российской армии оказывали огненное влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Богородичное и Адамовка. В районе Богородичного украинские военные нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили назад.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Также нанес авиационные удары вблизи Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения с минометами, танками, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления сил обороны Украины, также оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск.