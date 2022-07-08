Кабмин закончил выплаты 6500 грн по программе єПідтримка

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины завершил все выплаты в 6500 грн в рамках программы єПідтримка, которую запустили в марте этого года, сообщает Новое время.

"Программа єПідтримка, которую мы запустили еще в марте полностью реализована. Все, кто подавался на выплату в размере 6500 грн, — ее получили. Это почти 5 млн граждан" , — заявил премьер.

Общая сумма выплат по программе єПідтримка составила почти 31 млрд грн. Также правительство одобрило постановление, которое позволит получать доход от военных облигаций благодаря картам єПідтримки.

Напомним, что выплата 6500 грн помощи украинцам, утратившим работу из-за войны стартовала в марте этого года.