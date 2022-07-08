Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 8.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 36 900 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1637 (+35) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3811 (+14) ед,

артиллерийских систем – 828 (+13) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,

специальной техники – 66 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.