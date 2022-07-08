Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 8.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 36 900 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1637 (+35) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3811 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 828 (+13) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средств ПВО - 107 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2),
- крылатых ракет – 155 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,
- специальной техники – 66 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Данные уточняются.