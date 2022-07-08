ОВА: оккупанты обстреляли Харьковскую область

Российские войска за прошедшие сутки продолжили обстрелы Харьковской области, есть жертвы. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные постройки, были пожары на открытых территориях.

В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 гражданских ранены в Циркунах, Харьковского района, где в результате вражеских обстрелов погибла 71-летняя женщина.

В Харькове ночь прошла без обстрелов, однако вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города. Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки. Спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены.