Покушение на Абэ: экс-премьер Японии не подает признаков жизни

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого сегодня было совершено покушение, находится в критическом состоянии. Врачи говорят, что он не подает признаков жизни.﻿ Об этом, со ссылкой на японское агентство Kyodo, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

По данным медиков, экс-премьер не приходил в сознание после покушения.

Как известно, сегодня в городе Нара во время выступления бывший премьер-министр Японии был расстрелян неизвестным мужчиной. Абэ сразу же потерял сознание и был госпитализирован.

По предварительной информации, политик был ранен в районе легких и шеи.

Стрелявшего сразу же задержала полиция. Им оказался 41-летний местный житель. Киллер ранее служил в Морских силах самообороны.