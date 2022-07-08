ОВА: Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил﻿, что Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

По словам Гайдая, ежедневно в Национальную полицию поступают по полсотни заявлений о разрушенном жилье в Луганской области. Переселенцы узнают о том, что возвращаться некуда, от соседей, которых депортировали россияне, или от тех, кто раньше выехал на оккупированную территорию, а сейчас наведались в родные города и села.

"К примеру, в Северодонецке разрушены или повреждены проценты 80 жилья. Некоторые люди пытаются вернуться за вещами, но все чаще случаются случаи, что отдав кругленькую сумму нелегальному перевозчику, находят пусть и уцелевшую, но пустую квартиру. Зайдя в город, россияне сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи, а затем начали грабить все подряд. Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике" , - сообщил глава ОВА.

Гайдай заявил, что оккупанты назначили очередного "коменданта", уже третьего, но имущество северодончан продолжает исчезать. Так, в один из местных АТП на днях пришли с проверкой из "комендатуры". А утром оттуда исчезли четыре автобуса.