Bloomberg: ЕС притормозил решение по займам Украине 1,5 млрд евро

Вопрос о выделении Европейским Союзом займа Украине в размере 1,5 миллиарда евро застопорился из-за оговорки исполнительного органа ЕС по финансовым рискам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух представителей Еврокомиссии, сообщает Лига.Финансы.

Обычно такие займы выделяются Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для операций за пределами ЕС в размере не более 9% от общего объема финансирования. Однако на этот раз комиссия хочет выделить 70% от общей суммы – как это было с предыдущим предложением в размере 1 миллиарда евро.

В связи с этим, по словам источников, ЕС должен убедиться, что сможет компенсировать ущерб в случае дефолта Украины.

Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы страны-члены ЕС или ЕИБ распределили между собой часть дополнительных рисков, связанных с займами для Украины.