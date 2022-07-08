УЗ: Новый поезд Харьков-Одесса и маршрут от Запорожья до Ужгорода

"Укрзализныця" назначает новый поезд №288/287 сообщением Харьков — Одесса и продлевает маршрут поезда №4/3 Запорожье — Львов в Ужгород, сообщает Деловая столица.

Поезд №288/287 Харьков-Одесса будет отправляться из Харькова через день по нечетным числам с 29 июля. Отправление в 7:58, прибытие в Одессу в 10:39. Из Одессы – по четным числам с 30 июля. Отправление в 15:42, прибытие в Харьков в 17:40.

Поезд будет проходить через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий и другие города.

"УЗ" также продлевает маршрут поезда №4/3 Запорожье — Львов до Ужгорода.

Поезд будет отправляться по четным числам из Запорожья с 26 июля в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:27 на следующий день. Из Ужгорода будет отправляться по четным числам в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21.