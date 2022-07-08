Как обжаловать заключение медицинской комиссии о мобилизации

Каждый военнообязанный перед мобилизацией должен пройти медицинскую комиссию, которая определит состояние здоровья человека и пригодность к службе. Об этом, со ссылкой на Сумской местный центр по предоставлению БВПД, сообщает 24 Канал.

Иногда во время медицинской комиссии врачи могут делать ошибочные выводы или случайно пропускают хронические заболевания, дающие право на отсрочку или освобождение от военной службы по состоянию здоровья.

Почему нужно обжаловать решение, если вы действительно больны

В таком случае можно обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Это нужно делать, потому что хронические или временные заболевания во время выполнения боевого задания могут подвергнуть необоснованной опасности как военнослужащего, так и его собратьев. Такие военные могут принести больше вреда, чем пользы.

Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины решение ВЛК может пересматриваться:

Самой ВЛК путем повторного или контрольного медицинского осмотра;

ВЛК военного комиссариата областей (центр комплектования и социальной поддержки), города Киева имеют право пересматривать постановления ВЛК районного (городского) военного комиссариата;

Постановления любых ВЛК могут пересматриваться ЦВЛК (Центральной военно-врачебной комиссией в Киеве);

Решение ВЛК можно обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства.

Какие основания для обжалования заключения ВЛК

Оснований для обжалования может быть много, вот некоторые из них:

наличие или отсутствие заболевания, которые были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

определяя ограниченную пригодность лица, ВЛК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Но обжаловать заключение военно-врачебной комиссии безосновательно не получится, это можно делать только при наличии незамеченной болезни или ошибки со стороны ВЛК, и отнюдь не должен рассматриваться как способ затягивания процесса мобилизации или уклонения от воинского долга.