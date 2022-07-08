Председатель Офиса президента Андрей Ермак назвал приоритетные реформы Украины перед вступлением в ЕС, сообщает ЛигаБизнес.

В частности, он отметил, что процесс восстановления городов и поселков нужно совмещать с процессом внутренних изменений, а Украина должна выполнить быстро и качественно все условия Еврокомиссии, которые были очерчены в процессе предоставления статуса кандидата:

Судебная реформа, которая изменит механизмы отбора и назначения судей, прокуроров и привлечения их к ответственности.

Антикоррупционная реформа, которая утвердит реалистичный план дальнейшей трансформации всех правоохранительных органов. В частности, Ермак подчеркнул необходимость реформирования Службы безопасности Украины, которая должна окончательно превратиться в эффективную спецслужбу с определенными функциями.

Антиолигархическая реформа для кардинального уменьшения незаконного влияния большого бизнеса на любые государственные решения.

Реформа госслужбы и повышение прозрачности и эффективности ключевых министерств и ведомств.

Кроме этого Ермак сообщил, что Офис Президента продолжает довоенную работу относительно создания привлекательных условий для бизнеса, создании индустриальных парков, спецрежимов налогообложения и тому подобное. Он призывал бизнесменов вносить активнее свои предложения и сотрудничать с правительством и Офисом Президента.