В Киев возвращается посольство Бельгии

Посольство Бельгии в Киеве снова откроется 11 июля. В Украину приедет новый посол Питер Ван Де Вельде﻿. Об этом заявил премьер-министр Александр де Кроо, сообщает Деловая столица.

Ван де Вельде заменит бывшего посла в Украине Акселя Ленартса, срок полномочий которого истек.

После того как министерства иностранных дел и обороны провели совместный анализ безопасности, правительство дало разрешение на возобновление работы посольства.

"Открытие нашего посольства должно позволить установить более тесные связи с украинскими властями, особенно в контексте ситуации с безопасностью и заявки Украины на членство в ЕС" , – сказал Де Кроо.

Как только в Киев прибудет бельгийская дипломатическая команда, помогающая новому послу, местный персонал тоже постепенно возобновит работу, сообщили в офисе Де Кроо.

"Это важный знак устойчивости и поддержки украинцам. Возвращение наших дипломатических команд в Киев также важно для восстановления страны, в которой важную роль должны играть бельгийские компании" , – добавил премьер.

Посольство Бельгии в Киеве, которое было закрыто 1 марта, после возобновления работы, прежде всего, сосредоточится на дипломатических услугах и контактах с украинскими властями.

Консульские услуги для бельгийцев, предоставляемых сотрудниками консульства, работающих в пунктах пропуска с Украиной после закрытия посольства, по-прежнему будут предоставляться посольством Бельгии в Польше до "дальнейшего сообщения", отмечают в канцелярии премьер-министра.