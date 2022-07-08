ОК "Юг": оккупанты обстреляли Николаев запрещенными снарядами
Войска РФ утром 8 июля открыли огонь по Николаеву. Попали в производственную инфраструктуру города.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
При обстреле враг применил десяток запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Огонь велся из РСЗО "Смерч".
"Рано утром реактивной системой залпового огня "Смерч" враг ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Снова использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", - пишет пресс-служба командования.