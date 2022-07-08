ОК "Юг": оккупанты обстреляли Николаев запрещенными снарядами

Войска РФ утром 8 июля открыли огонь по Николаеву. Попали в производственную инфраструктуру города.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

При обстреле враг применил десяток запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Огонь велся из РСЗО "Смерч".