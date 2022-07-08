СБУ арестовала активы предприятий, принадлежащих Газпрому, Роснефти и Росатому

Служба безопасности Украины арестовала активы 11 украинских компаний, бенефециарами которых являются Газпром, Роснефть и Росатом, на сумму в 2,1 млрд грн, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также был наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, которое находится в собственности этих компаний.

По данным спецслужбы, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение агрессивной войны РФ против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

В СБУ добавили, что благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев переписать их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали корпоративные права и счета Белорусской нефтяной компании.