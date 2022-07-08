Гончаренко: Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Новинского

Верховная Рада в пятницу, 8 июля, досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Его коллега от Голоса Ярослав Железняк написал, что за проголосовали 295 нардепов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения.

6 июля Вадим Новинский заявил, что решил отказаться от депутатского мандата и сосредоточиться на «служении» УПЦ.

Российский бизнесмен Новинский получил украинское гражданство в 2012 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича. Народный депутат нескольких созывов, бывший член Партии регионов и Оппоблока. В 2019 году прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу от одного из районов Мариуполя.