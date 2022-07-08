ОК "Юг": пребывание защитников Украины на Змеином сейчас не имеет смысла

В физическом пребывании украинских военных на острове Змеиный сейчас нет смысла, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 8 июля, сообщает Новое время.

"Наши подразделения высадились, проверили, убедили всех, что украинская земля будет под украинским флагом. Дальнейшее пребывание там сейчас не имеет смысла. Мы все понимаем, что возможны и воздушные, и ракетные атаки, это довольно опасно. Далее на усмотрение военного командования будет приниматься решение об использовании этой территории" , — объяснила она.

Гуменюк подчеркнула, что главное достижение — то, что врага выгнали с острова и вернули территорию под украинскую юрисдикцию, и защитники Украины не позволят российским оккупантам размещать свои системы на Змеином.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного от российских оккупантов завершена.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов говорил, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.