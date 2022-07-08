Резников назвал возможные сценарии победы Украины в войне

Глава минобороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария окончания войны России против Украины, сообщает Новое время.

На конференции Forbes Ukraine "Строим вместе" Резников заявил, что первый сценарий будет приблизительно таким же, как и «жест доброй воли» россиян, когда они бежали с Киевской, Черниговской, Сумской областей и острова Змеиный.

"Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами" , — сказал Резников.

Министр подчеркнул, что договоренностей в формате Минских соглашений или капитуляционных договоренностей не будет, а «с дулом у виска никто вести переговоры не будет».

Во втором варианте, по его мнению, Украина будет перемалывать армию РФ. Он отметил, что при этом сценарии война продлится до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года.

"Это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т. д., но все несовременное, все давнее, и они сегодня используют принцип мясорубки" , — отметил Резников.

Третий вариант — это развал РФ, подчеркнул украинский министр.