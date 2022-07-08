Шольц: Германия будет поддерживать Украину даже вопреки экономическим проблемам
Канцлер Германии Олаф Шольц уверяет, что поддержке его правительством Украины не помешают экономические проблемы, вызванные полномасштабным вторжением России, сообщает Европейская правда.
Об этом Шольц заявил в интервью ZDF.
Отвечая на вопрос, как долго федеральное правительство Германии будет продолжать поддержку Украины и не помешают ли этому экономические трудности, канцлер отметил:
"Мы будем проявлять солидарность – по крайней мере, это моя мечта – столько, сколько это нужно для того, чтобы Украина оборонялась против ужасного и грубого нападения России".
Он заверил, что поставки военной и гуманитарной помощи Украине будут продолжаться.
"Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан. Но я также считаю, что это будет возможно еще длительное время", - добавил Шольц.
Напомним, лидеры стран "Группы семи" по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.
Ранее Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство пока не может конкретизировать гарантии безопасности, которые готовы предоставить Украине, и они должны обсуждаться с союзниками в Североатлантическом альянсе.