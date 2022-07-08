ВМС: у побережья Одесской области обезвредили дрейфующую российскую мину

У побережья Одесской области обезвредили дрейфующую российскую мину, сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ, сообщает Новое время.

"В Черном море, у побережья Одесской области силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина. Опасная находка была оперативно обезврежена подразделением Военно-Морских Сил ВСУ" , — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

В пресс-центре напомнили, что это не первый случай, когда военнослужащие уничтожают подобные опасные находки, которые выносит на побережье Одесской области.

2 июля на одном из пляжей Одесской области мужчина во время заплыва в море подорвался на мине, а еще один отдыхающий получил контузию и легкие царапины.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.