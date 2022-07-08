Минобороны Молдовы: мы поддерживаем связь с военными РФ из-за ситуации в Приднестровье

У Молдовы есть каналы связи с министерством обороны России через Объединенную контрольную комиссию для обмена информацией о ситуации в непризнанном Приднестровье, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью NewsMaker заявил государственный секретарь министерства обороны Молдовы Валериу Мижа.

"Что касается Украины, то мы внимательно наблюдаем за зоной наших интересов, за развитием ситуации в Одессе. Это очень важный приграничный сектор для Молдовы. Мы также поддерживаем диалог с партнерами. У нас есть открытый канал общения и с военными представителями Российской Федерации. Идет обсуждение, чтобы избежать провокаций и ситуаций, когда кто-то что-то неверно интерпретирует" , – сказал он.

Между отказался раскрывать подробности контактов, но добавил:

"Судя по тому, что у нас есть канал обратной связи, фидбэк, мы видим, что приднестровская сторона, а также российская и украинская с пониманием относятся к тому, чтобы избежать каких-то столкновений в зоне безопасности".

Комментируя возможную военную угрозу из Приднестровья, госсекретарь Минобороны Молдовы сказал, что Кишинев владеет ситуацией о состоянии российского и приднестровского военного контингента и "пока мы не видим высоких рисков".

Напомним, с конца апреля в Приднестровье действовал самый высокий уровень террористической угрозы из-за серии терактов без жертв, в которых в регионе обвиняли Украину или Молдову. В конце мая уровень снизили до "желтого".