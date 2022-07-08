Офис генпрокурора: войска РФ убили 5 человек во время обстрела Бахмута и Северска

Во время обстрелов Бахмута и Северска Донецкой области 7 и 8 июля российские войска убили пятерых гражданских и тяжело ранили ребенка, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

После плотных российских обстрелов этих городов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. Снаряды оккупантов ранили трех человек, среди которых 12-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Дома местных жителей подверглись разрушениям, также обстрел повредил гражданские автомобили.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

6 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск Донецкой области.