Bloomberg: падение воды в Рейне может повлиять на энергобезопасность Европы

Из-за тепловых волн на отдельных участках реки Рейн – главной водной артерии Западной Европы – уровень воды упал до наименьшего сезонного уровня за последние 15 лет, что может повлиять на поставки энергоносителей в Европу, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Рейн – река протяженностью почти 1300 километров – вытекает из Швейцарии и впадает в Северное море и играет важную роль в поставке товаров из крупнейших нидерландских портов в материковую Европу.

Нынешние засухи влияют на то, какой груз можно переправлять по Рейну. К примеру, баржа вместимостью 2500 тонн, отправляющаяся из Роттердама, сможет взять всего 1600 тонн товаров. Вместе с недостаточными запасами дизельного топлива это может привести к ухудшению энергетического кризиса в Европе.

Особенно остро это чувствуется в Германии, которая планирует импортировать до конца года дополнительные 10 миллионов тонн угля, чтобы сэкономить газ. В 2020 году через Рейн страна получила около 17 млн. тонн угля и еще 28 млн. тонн нефтепродуктов.

"Падение уровня воды в Рейне начинает влиять на поставки угля в Германию, в частности в южные регионы страны" , – говорит ведущая аналитика компании S&﻿P Global Platts Сабрина Кернберхер.

Как сообщалось, федеральное правительство Германии одобрило законопроект об изменениях в закон об энергобезопасности, который должен упростить ситуацию для поставщиков газа, а также может использоваться для регулирования экономии энергии.

Из-за резкого падения поставок российского газа "Северным потоком" министерство ввело вторую из трех степеней аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере Германии.