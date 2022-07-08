ВГА: войска РФ уничтожили большую часть инфраструктуры Северодонецка

Войска России уничтожили большую часть инфраструктуры Северодонецка дотла, 80% жилых домов имеют разрушение, а 60% жилья нужно сносить и строить с нуля, сообщает Новое время.

Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

По его словам, серьезные повреждения имеет центральный канализационный коллектор, разрушены насосные станции, российские обстрелы из тяжелой артиллерии повредили водозаборы.

"Это все нуждается в капитальном восстановлении, замене, модернизации. Без деоккупации, возвращения под контроль Украины, перепланировки города и капитального восстановления инфраструктуры это сделать невозможно" , — сказал он.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в Северодонецке, в частности, ее санитарная составляющая — катастрофические.

Александр Стрюк считает, что большинство объектов в городе придется строить с нуля, ведь российская армия уничтожала жилые кварталы из артиллерии, авиации и танков.