В Эстонию прибыли американские современные истребители F-35

На военно-морскую базу Эмари на севере Эстонии в пятницу прибыли американские современные истребители F-35 в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил Эстонии.

Американские истребители прибыли в рамках миссии НАТО "Воздушный щит", направленной на усиление обороны территории Североатлантического союза между Балтийским и Черным морями.

Истребители F-35 являются наиболее современными в истории человечества воздушными судами этого типа, способными выполнять боевые и разведывательные функции, а также действовать как тактический бомбардировщик.

Фото: Вооруженные силы Эстонии

На базе Эмари находятся также французские боевые самолеты Mirage-2000 и бельгийские F-16, добавили в эстонских вооруженных силах.

Как сообщалось, Минобороны Эстонии пересмотрит оборонные планы страны в соответствии с военной тактикой России, которую она применяет в войне против Украины.

на саммите НАТО в Мадриде было принято решение направить в Эстонию дополнительные силы Североатлантического союза. Таким образом, Великобритания увеличит свой военный контингент в Эстонии до размеров бригады, а в результате в Эстонии будет сформирована целая дивизия войск НАТО.

Как сообщалось, премьер Эстонии Кая Каллас удовлетворена решением Альянса по защите государств Балтии, принятым на саммите лидеров в Мадриде.