В Эстонию прибыли американские современные истребители F-35
На военно-морскую базу Эмари на севере Эстонии в пятницу прибыли американские современные истребители F-35 в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил Эстонии.
Американские истребители прибыли в рамках миссии НАТО "Воздушный щит", направленной на усиление обороны территории Североатлантического союза между Балтийским и Черным морями.
Истребители F-35 являются наиболее современными в истории человечества воздушными судами этого типа, способными выполнять боевые и разведывательные функции, а также действовать как тактический бомбардировщик.
На базе Эмари находятся также французские боевые самолеты Mirage-2000 и бельгийские F-16, добавили в эстонских вооруженных силах.
Как сообщалось, Минобороны Эстонии пересмотрит оборонные планы страны в соответствии с военной тактикой России, которую она применяет в войне против Украины.
на саммите НАТО в Мадриде было принято решение направить в Эстонию дополнительные силы Североатлантического союза. Таким образом, Великобритания увеличит свой военный контингент в Эстонии до размеров бригады, а в результате в Эстонии будет сформирована целая дивизия войск НАТО.
Как сообщалось, премьер Эстонии Кая Каллас удовлетворена решением Альянса по защите государств Балтии, принятым на саммите лидеров в Мадриде.