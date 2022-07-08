The Times: российские хакеры совершили наиболее мощную в истории Латвии кибератаку

Латвия стала объектом наиболее мощной в своей истории кибератаки, в пределах которой в течение 12 часов пытались вывести из строя общественный вещатель – за этими действиями стоят хакеры из российской группировки Killnet, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет The Times.

По словам директора Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Яниса Сартса, кибератаки на Латвию усилились за последний месяц и, очевидно, связаны с решением демонтировать до 300 советских памятников.

"Более месяца Латвия находится под интенсивными российскими кибератаками из разных векторов. Они были преимущественно незаметными, поскольку киберинфраструктура Латвии проявила чрезвычайную устойчивость перед лицом враждебной деятельности", - отметил Сартс.

Кибератаки осуществлялись преимущественно методом DDoS, при котором большое количество компьютеров перегружает системы одновременными запросами. В среду общественный вещатель Латвии сообщил, что полностью отразил попытку скомпрометировать свои компьютерные системы.

Напомним, на прошлой неделе российская хакерская группа атаковала ряд норвежских ресурсов, анонсировав это как месть за отказ Норвегии пропускать груз для российского городка на Шпицбергене через свою территорию.

27 июня Killnet осуществили массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы за ограничение ею транзита в Калининградскую область России.

Эта же группа взяла на себя ответственность за кибератаки на сайты итальянских учреждений и сервисов в мае.