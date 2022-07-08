Подоляк: ВСУ будут деблокировать юг страны в течение лета и осени

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переломный момент в войне России против Украины уже начинается и призвал жителей южных оккупированных регионов эвакуироваться, сообщает Новое время.

"Определенный перелом войны уже начинается. Мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами" , — сказал он в интервью 24 каналу.

Он отметил, что россияне берут оперативную паузу из-за значительных потерь, как в живой силе, так и в технике. Подоляк добавил, что количество западного оружия сделает переломный момент ощутимым.

Советник отметил, что ВСУ начнут деблокировать территории в ближайшее время, а на юге страны очень эффективно работают украинские силы и порекомендовал местным жителям эвакуироваться.

"Безусловно, мы будем туда заходить. Безусловно, в течении лета, осени мы будем деблокировать эти территории обязательно. Там будут идти горячие боевые действия, поэтому желательно, чтобы люди эвакуировались" , — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях, а на фронте «очень мощно заработала западная артиллерия».