ОВА: в результате обстрела Сумской области в пятницу пострадал фермер

В результате обстрела Сумской области в пятницу пострадал фермер, его авто разбито, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Во время одного из обстрелов около 19 часов пострадал местный фермер в Краснопольской общине.

Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни человека ничего не угрожает".

Всего за день враг совершил 18 обстрелов Сумщины.

Было произведено более 100 выстрелов из разных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ и т.д.).

От обстрелов пострадали Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская и Новослободская общины.