Офис президента: в Украину из Литвы прибыл беспилотник "Байрактар"

В Украину из Литвы прибыл беспилотник Bayraktar Vanagas (Ястреб), на который собрали деньги литовцы, сообщает Новое время.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Андрей Сибига в пятницу, 8 июля.

«Литовский Bayraktar Vanagas уже в Украине! Это немаловажное проявление дружбы и единства, что в очередной раз доказывает — не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично [главе компании Baykar] Халуку Байрактару и [журналисту] Андюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!» — подчеркнул он.

О том, что беспилотник уже в Украине, также написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Сбор средств на Байрактар для Украины инициировал телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас. После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.