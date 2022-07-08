Нацбанк четвертую неделю подряд продает на рынке около миллиарда долларов, на этой неделе – 969,8 млн долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных НБУ.

За эту неделю Национальному банку удалось приобрести всего 7,6 млн долларов – несколько больше, чем на прошлой неделе, когда регулятор приобрел 6 млн долларов.

С начала года НБУ продал уже 14,1 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – почти 1,9 млрд долларов и 110 млн евро.

Напоминаем:

Национальный банк вынужден сдерживать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией гривны, продажей валюты из резервов – в мае было продано столько же валюты, сколько "напечатано" гривны.

По итогам июня международные резервы Украины снизились на 9% – по состоянию на 1 июля резервы, по предварительным данным, составляли 22 756,9 млн долларов США.

Значительные объемы продаж валюты из резервов НБУ обусловлены более низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом: поступления от экспорта и трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами.