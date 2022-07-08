Байден утвердил новую помощь Украине на 400 млн долларов

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 млн долларов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В новый пакет военной помощи включены четыре ракетные системы HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, три тактических машины для эвакуации оборудования, боеприпасы к 155-мм артиллерийским орудиям, подрывные боеприпасы, противобатарейные системы, а также запчасти к уже имеющейся в Украине технике и другое оборудование.