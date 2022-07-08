WSJ: Google может "разделиться", чтобы уладить конфликт с Минюстом США

Компания Google намерена выделить свои подразделения, занимающиеся рекламными аукционами и размещением рекламы на сайтах и приложениях, в отдельную компанию в рамках холдинга Alphabet, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Wall Street Journal.

По данным независимых источников, стоимость новой компании может составить десятки миллиардов долларов. Цель отделения - попытка разрешить конфликт с Министерством юстиции США из-за вероятного нарушения компанией антимонопольного законодательства.

Google подозревают в злоупотреблении лидирующим положением на рынке онлайн-рекламы и получении сверхприбыли за счет конкурентов. Сообщается, что Минюст США готовит иск в суд по этому делу.