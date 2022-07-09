ОК "Юг": войска РФ модернизировали ЗРК С-300, чтобы обстреливать Николаевскую область

Оккупанты для обстрелов Николаевской области используют зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под использование разрывных снарядов с увеличенным осколочно-поражающим действием, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

В результате обстрела модернизированным вооружением разрушена станция техобслуживания в Висунске, здание школы и соседние жилые дома в Березнеговатом, частные дома, бытовые складские помещения и гаражи в Новосеменовке. Потерь среди местного населения нет.