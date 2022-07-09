В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью
Польша планирует до 15 июля завершить строительство стены на границе с Беларусью протяженностью почти 300 км, пишет Константин Широкун, Укринформ.
Об этом сообщило в Сейме руководство Пограничной службы и МВД Польши.
"Мы ожидаем завершения 15 июля ... Мы продлили (контракты с субподрядчиками. - ред.) по объективным геологическим причинам, которые проявились во время установки опор", - сообщил замглавы МВД Мацей Вонсик.
Замглавы Пограничной службы РП Виолета Гожковская отметила, что наибольшей проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтоплений.
Строителям осталось проложить 7 километров заграждения.
Глава Пограничной службы Польши Томаш Прага предположил, что после завершения строительства стены нелегальные мигранты постараются попасть в Польшу по другим направлениям, в частности с территории Литвы или Украины.
"Хотя я бы ожидал, что из Украины будет меньше людей, потому что украинская сторона очень охраняет эту границу", - констатировал он.