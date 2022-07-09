В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью

Польша планирует до 15 июля завершить строительство стены на границе с Беларусью протяженностью почти 300 км, пишет Константин Широкун, Укринформ.

Об этом сообщило в Сейме руководство Пограничной службы и МВД Польши.

"Мы ожидаем завершения 15 июля ... Мы продлили (контракты с субподрядчиками. - ред.) по объективным геологическим причинам, которые проявились во время установки опор" , - сообщил замглавы МВД Мацей Вонсик.

Замглавы Пограничной службы РП Виолета Гожковская отметила, что наибольшей проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтоплений.

Строителям осталось проложить 7 километров заграждения.

Глава Пограничной службы Польши Томаш Прага предположил, что после завершения строительства стены нелегальные мигранты постараются попасть в Польшу по другим направлениям, в частности с территории Литвы или Украины.