ISW: войска РФ боятся контратак украинской армии на востоке

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что оккупанты взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений. А тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении подразделений и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

Поэтому они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий. Но осознавая опасность перехвата украинскими войсками оперативной инициативы, подразделения российской армии продолжают проводить ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.