Пентагон: темп наступления армии РФ на Донбассе не соответствует плану
Несмотря на взятие отдельных населенных пунктов, наступление российской армии на востоке Украины нельзя назвать успешным. Оккупанты понесли на данном направлении значительные потери и не выполнили поставленные в начале наступления задачи, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Неназванный высокопоставленный американский военный в ходе брифинга также отметил, что россияне ведут наступление в Луганской и Донецкой областях не по графику.
По его словам, войска РФ достигают очень постепенного, ограниченного и высокозатратного прогресса на определенных небольших участках Донбасса, они сильно отстают от собственного графика и не могут достичь своих целей.
Кроме того, он подчеркнул, что в последние недели ВСУ начали наносить врагу ощутимых контрударов в ответ. В частности, по складам боеприпасов россиян. Во многом успехи украинских военных в США связывают с эффективным применением РСЗО, переданных союзниками.
Ранее эксперты Института изучения войны предположили, что оккупанты взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений. А тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ.