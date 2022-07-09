Почти всю Украину накроют грозовые дожди: прогноз на сегодня

В Украине сегодня, 9 июля почти по всей территории ожидаются грозовые дожди. Непогоды обойдет лишь восточную часть, там днем жара ударит до +34, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

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Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, местами небольшие дожди. При этом на севере Левобережья умеренные кратковременные дожди. Почти по всей стране грозы.

Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +13 +17, днем +23 +29 градусов;

на западе ночью +10 +14 градусов, а днем +20 +26;

в восточных областях ночью +16 +19, днем +31 +34 градуса;

на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +28 +33;

в центральных областях ночью +13 +18, днем +25 +31 градус.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +16 +18, днем поднимется до +24 +26.