Почти всю Украину накроют грозовые дожди: прогноз на сегодня
В Украине сегодня, 9 июля почти по всей территории ожидаются грозовые дожди. Непогоды обойдет лишь восточную часть, там днем жара ударит до +34, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Погода в Украине
По информации синоптиков, сегодня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, местами небольшие дожди. При этом на севере Левобережья умеренные кратковременные дожди. Почти по всей стране грозы.
Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +13 +17, днем +23 +29 градусов;
- на западе ночью +10 +14 градусов, а днем +20 +26;
- в восточных областях ночью +16 +19, днем +31 +34 градуса;
- на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +28 +33;
- в центральных областях ночью +13 +18, днем +25 +31 градус.
Погода в Киеве
Сегодня в столице переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +16 +18, днем поднимется до +24 +26.