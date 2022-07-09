Сенкевич: в Николаеве прозвучало несколько взрывов

Николаев в субботу, 9 июля, с утра подвергся обстрелу российских войск во время воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о нескольких громких взрывах, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Российские войска вели обстрел города и области со стороны временно оккупированной Херсонской области. В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов, после некоторых начались пожары.

Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие.