ОВА: враг обстрелял Днепропетровскую область из "Градов"

Оккупанты рано утром обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Ракетный удар наносился из "Ураганов" по жилым кварталам, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В результате обстрела от полученных травм скончалась 41-летняя женщина. Отец и дочка получили ранения, находятся в больнице. Также ракеты повредили школа и несколько домов, также сгорела стоящая рядом с домом машина. На улицах находится много кассетных боеприпасов. Спасатели уже занимаются их разминированием.

Вчера рабочий визит в Кривой Рог совершил президент Украины Владимир Зеленский. Он пообщался с военными и вручил им награды.

Напомним, что в результате обстрела Днепропетровской области ранее был разрушен склад с 40 тоннами зерна.