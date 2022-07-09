Луганская ОВА: россияне пытаются продвигаться на Донецкую область

Российские оккупанты предпринимают попытки продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы стараемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений" , – заявил он.

По словам главы ОВА, там, где оккупантам идти вперед неудобно, они устраивают настоящий ад, обстреливая территории от Кременной до Попасной.

Только за минувшую ночь было зафиксировано 9 ракетных ударов, 8 артиллерийских обстрелов и 3 минометных.

Гайдай отметил, что оккупанты добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

В то же время глава ОВА подчеркнул, что украинские военные мужественно держат оборону.