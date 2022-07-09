Донецкая ОВА: за сутки из-за обстрелов 5 погибших и 8 раненых
Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак пять человек погибли, а еще 8 ранены, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 8 июля россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 4 в Северске и 1 в Семигорье. еще 8 человек получили ранения", - написал Кириленко.
При этом он уточнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.