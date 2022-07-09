Пентагон: США впервые отправят в Украину высокоточные снаряды калибра 155 мм

В рамках последнего пакета военной помощи, утвержденного президентом США Джо Байденом в пятницу, Украина получит 1000 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении министерство обороны США.

"Это новый вид артиллерийских снарядов 155 мм. Он имеет большую точность. Он даст Украине способность точно поражать конкретные цели. За счет точности он будет более эффективным. Это дальнейшее совершенствование нашей поддержки Украины в битве за Донбасс" , - сказал неназванный чиновник Пентагона.

Он уточнил, что эти артиллерийские снаряды можно применять на технике, уже имеющейся в распоряжении Украины. Они какое-то время находятся на вооружении армии США, а в Украину будут предоставлены впервые.

Напомним, президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят в частности дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.