Генштаб: в Украине погибло более 37 тысяч российских военных

Генштаб: в Украине погибло более 37 тысяч российских военных
Фото: Facebook

Российские войска в ходе войны потеряли в Украине более 37 тысяч военных.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 37 200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 638 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 815 (+4),
  • артиллерийских систем – 832 (+4),
  • РСЗО – 247,
  • средств ПВО – 108 (+1),
  • самолетов – 217,
  • вертолетов – 187,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5),
  • крылатых ракет – 155,
  • кораблей / катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2),
  • специальной техники – 66.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.

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