Генштаб: в Украине погибло более 37 тысяч российских военных
Российские войска в ходе войны потеряли в Украине более 37 тысяч военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 37 200 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 638 (+1),
- боевых бронированных машин ‒ 3 815 (+4),
- артиллерийских систем – 832 (+4),
- РСЗО – 247,
- средств ПВО – 108 (+1),
- самолетов – 217,
- вертолетов – 187,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5),
- крылатых ракет – 155,
- кораблей / катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2),
- специальной техники – 66.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.