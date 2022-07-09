Генштаб: в Украине погибло более 37 тысяч российских военных

Российские войска в ходе войны потеряли в Украине более 37 тысяч военных.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 37 200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 638 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 3 815 (+4),

артиллерийских систем – 832 (+4),

РСЗО – 247,

средств ПВО – 108 (+1),

самолетов – 217,

вертолетов – 187,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5),

крылатых ракет – 155,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2),

специальной техники – 66.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.