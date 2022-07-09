Минэкономики: можно наращивать экспорт до 50% ВВП

В Минэкономики считают, что Украина может увеличить долю экспорта в структуре ВВП с 35 до 50%, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что 75% нашего экспорта составляет сырье.

"Для целого ряда более развитых стран мы являемся сырьевым придатком. Мы им продаем пшеницу по 350 долларов за тонну, а они нам iPhone по такой же цене, но за штуку" , - сказала Свириденко.

Но, по ее словам, Украина может изменить тренд, развить промышленную переработку и изменить доли ровно наоборот: экспортировать 75% готовых продуктов и услуг и только 25% - сырья.