Минэкономики: можно наращивать экспорт до 50% ВВП
В Минэкономики считают, что Украина может увеличить долю экспорта в структуре ВВП с 35 до 50%, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Она добавила, что 75% нашего экспорта составляет сырье.
"Для целого ряда более развитых стран мы являемся сырьевым придатком. Мы им продаем пшеницу по 350 долларов за тонну, а они нам iPhone по такой же цене, но за штуку", - сказала Свириденко.
Но, по ее словам, Украина может изменить тренд, развить промышленную переработку и изменить доли ровно наоборот: экспортировать 75% готовых продуктов и услуг и только 25% - сырья.
"Для массового развития переработки есть только один способ - интенсивные капитальные инвестиции", - резюмировала она.