Исследование: 10 стран ЕС предоставили Украине 100% обещанной военной помощи

Западные страны пообещали Украине оказать военную помощь на сумму 80,7 миллиарда евро, но только 10 из них по состоянию на сегодняшний день полностью выполнили свои обязательства, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bild со ссылкой на исследование Кильского Института мировой экономики.

Лидером по поставке военной помощи Украине является Польша: она предоставила 100% обещанного оружия стоимостью 1,8 миллиарда евро. В абсолютном измерении это второе место после США, предоставивших оружие на 2,33 миллиарда евро (38,4%) из обещанных 6,3 миллиарда.

Кроме Польши, полностью свои обязательства выполнили Латвия (220 миллионов евро), Франция (160 миллионов евро), Италия (150 миллионов евро), Бельгия (80 миллионов), Люксембург (50 миллионов), Финляндия (30 миллионов), Словения. 10 миллионов), Австрия (3,3 миллиона) и Болгария (3,5 миллиона).

В абсолютном измерении после США и Польши лидерами по военной помощи Украине являются Великобритания (90,7% из обещанных 1,12 миллиона евро) и Канада (82,5% из обещанных 920 миллионов евро).

В процентном же – Эстония (обещала 250 миллионов евро, предоставила 98%), Норвегия (450 миллионов, выполнила 96%), Чехия (260 миллионов, выполнила 88,9%), Нидерланды (80 миллионов, выполнили 84,9%), Литва (50 миллионов, выполнила 82,6%). Далее следуют Словакия, Испания, Швеция, Дания, Австралия.

Что касается Германии, то из обещанных 675 миллионов евро военной помощи она предоставила Украине 269 миллионов евро, то есть 39,9%. За ней следуют Новая Зеландия (31% из 3,6 миллиона евро), Греция (5,8% из 250 миллионов).

Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия пока вообще не предоставили Украине обещанную помощь.

Исследователи предостерегают, что с начала июня поставки оружия Украине замедлились, если сравнивать с предыдущими месяцами, также уменьшились объемы обещанного Киеву оружия за этот период.