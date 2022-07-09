ОВА: возросло количество жертв обстрела Кривого Рога

В больнице скончалась 20-летняя девушка, которая утром 9 июля получила ранения в результате обстрела россиянами Кривого Рога, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома" , – заявил он.

По словам главы ОВА, за жизнь девушки медики боролись несколько часов, но ранения были очень тяжелыми.

В больнице находится 43-летний отец погибшей девушки.