Советник Зеленского рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару

В Украине созрели условия для возвращения к рыночному курсу гривны к доллару. Держать два курса уже нецелесообразно, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Мне кажется, что пришло уже время отмены фиксированного курса - надо переходить к рыночному курсу, который уже существует. Какой смысл держать два курса сразу?" , - сказал он.

По его словам, мы сейчас находимся в условиях, когда Национальный банк вроде фиксирует курс 29,25, а с другой стороны есть курс, на реальном рынке, который находится в пределах по меньшей мере от 33 до 36 гривен за один доллар.

Устенко считает, что если отказаться от фиксированной части этого курса, то есть возможность, что произойдет коррекция того рыночного курса, который есть - он немножко снизится, и спред будет меньше, чем тот, который сейчас.