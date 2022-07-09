Боррель: РФ своей войной лишила еды более 300 млн человек в мире

По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, из-за обостренного войной России в Украине глобального продовольственного кризиса 323 миллиона человек оказались на грани голода, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель заявил на министерской встрече "Группы двадцати" в Индонезии.

Участники встречи G20 поддержали требование к России разблокировать экспорт зерна из Украины.

"Захватническая война России против Украины резко обостряет продовольственный кризис. Только за два года количество людей в мире, испытывающих серьезную нехватку пищи, удвоилось со 135 миллионов до пандемии COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и 323 миллионов сегодня" , – сказал он.

Глава европейской дипломатии добавил, что всего в мире 1,2 миллиарда человек, или каждый шестой житель Земли, находится в уязвимом положении из-за "сочетания роста цен на продукты питания, роста цен на энергоносители и ухудшения финансовых условий".