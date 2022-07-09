Рада увеличила расходы госбюджета

Верховная Рада увеличила расходную часть Государственного Бюджета на 80,9 миллиарда, увеличив предельный дефицит бюджета и объем госдолга, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, больше всего этих средств будет направлено на выплаты ВПЛ (+32,3 млрд) и пенсии (+32,3 млрд)

Кроме того, расходы будут увеличены на следующие направления:

Соцпомощь (+5,7 млрд)

Субсидии на ЖКХ (+3,3 млрд)

Программа поддержки фермеров и с/х производителей (+1,5 млрд грн)

Фонд развития предпринимательства (+4 млрд)

Доступные кредиты 5-7-9% (+4 млрд)

Субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 млрд).

Также предусмотрены госгарантии для постройки экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.

Источниками покрытия этих новых расходов будут внутренние и внешние заимствования, а также грант от ЕС.