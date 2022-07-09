ГПСУ: оккупанты обстреляли Черниговскую область, есть разрушения

Оккупанты снова нанесли удары по приграничным районам Черниговской области. В результате обстрелов поврежден частный дом и хозяйственное здание, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Восточного регионального управления ГПСУ.

"Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из приграничных населенных пунктов Городнянской общины в Черниговской области. По предварительной информации, поврежден частный дом и хозяйственное здание. Семеновская община была дважды обстреляна врагом из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов" , - говорится в сообщении.

В результате обстрелов жертв нет.